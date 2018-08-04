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Усман Дембеле достроково закінчив відпустку та повернувся в розташування Барселони

20:25 170 Читать на русском
Усман Дембеле достроково закінчив відпустку та повернувся в розташування Барселони
Усман Дембеле / Фото: Барселона

Форвард Барселони Усман Дембеле повернувся у розташування "блаугранас" на 8 днів раніше призначеного терміну.

Вінгер Барселони Усман Дембеле вирішив завершити свою відпустку та достроково розпочав підготовку до нового сезону, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Усман Дембеле повинен був відпочивати до 12 серпня, проте француз вирішив закінчити свою відпустку та вже сьогодні розпочав тренування.

До слова, раніше голкіпер "блаугранас" Тер-Штеген вчинив аналогічно та перервав свою відпустку заради підготовки до нового сезону.

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Нагадаємо, що Барселона нещодавно придбала вінгера Малкома, який є конкурентом по позиції на полі для Дембеле.

Мабуть, це придбання занепокоїло француза і він вирішив краще підготуватись до майбутнього футбольного сезону.

Теги
Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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