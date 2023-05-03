Полноценного главного тренера "сине-желтые" все еще не получили, зато теперь имеют амбассадора. Им стал Александр Усик – чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Знаменитый боксер будет помогать сборной в реализации социальных проектов. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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"Усик будет помогать, в частности, в организации выездов на матчи сборной Украины воинов, которые получили ранения на фронте. Ближайший такой выезд наших Героев запланирован на поединок отбора к Евро-2024 Украина – Мальта, который состоится в словацкой Трнаве 19 июня.

У Александра уже есть соответствующий опыт. При его активном участии нам удалось подарить воинам просмотр матча главной команды в Кракове, где 27 сентября в прошлом году сборная в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА 2022/23 встречалась с командой Шотландии.

Кроме того, совместно с УАФ и сборной Александр Усик будет помогать в реализации других социальных мероприятий, направленных на реабилитацию военных. Это, в частности, организация футбольных турниров с участием участников войны за Независимость Украины, помощь медицинским учреждениям, где проходят лечение раненые воины, а также благотворительные акции в поддержку семей погибших военных и другие важные направления.

Благодарю Александра за его патриотизм и готовность поддерживать и помогать военным, которых он часто посещает на передовой. Для национальной сборной и нашего футбольного сообщества в целом участие в подобных социальных проектах, направленных на помощь в реабилитации защитников-героев, является почетной миссией. Важна такая поддержка и возможность отвлечься от войны для самих воинов, которые рисковали жизнью ради защиты Независимости Украины. Уверен, что такое сотрудничество будет вдохновлять и футболистов сборной, где у казака Усика немало друзей. Александр, добро пожаловать в команду", – написал Павелко в Facebook.

Интересно, что Усик получил игровую футболку сборной с 17 номером. Под ним в команде обычно выступает Александр Зинченко из Арсенала.