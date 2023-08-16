Бразилець нещодавно покинув ПСЖ та приєднався до Аль-Хіляля. Від саудівського клубу Неймар отримав рекордний контракт з зарплатнею в 300 мільйонів доларів за два роки. Втім, на цьому приємності не закінчилися.

Герой ЧС-2022 приєднається до Неймара – він був ціллю на заміну Куртуа в Реалі

Як повідомляє AS, Неймар запросив у Аль-Хіляля кілька дорогих автомобілів. Зокрема, бразильцю передадуть три спорткари: Bentley Continental GP, Aston Martin DBX і Lamborghini Huracán. Також він отримає чотири Mercedes G Wagon, позашляховик німецького бренду і фургон. Лише вартість спортивних авто перевищує півмільйона євро. У Неймара буде цілодобовий особистий водій.

Бразилець житиме в будинку, в якому 25 кімнат. Гравець хотів, щоб на території був басейн розміром не менше, ніж 40х10 метрів, і три сауни. Неймар попросив п'ятьох штатних помічників. Ще однією примхою зірки став кулер, наповнений соком Açai.

Саудівський клуб оплачуватиме подорожі та відпочинок бразильця. Гравець надсилатиме усі рахунки за свої розваги до штаб-квартири Аль-Хіляля для оплати. Неймару надали також приватний літак. За кожен пост в інстаграмі про Саудівську Аравію гравець додатково отримає близько 500 тисяч євро.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків