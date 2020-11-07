Нападник мадридського Атлетіко задоволений переїздом у столицю Іспанії, а також не тримає зла на Рональда Кумана, який спонукав його до відходу з Барси.

Як відомо, перед початком сезону 2020/21 Суарес перебрався з Барселони в Атлетіко, позаяк Рональд Куман заявив, що не розраховує на досвідченого нападника. Уругваєць захищав кольори "синьо-гранатових" з 2014 року, вигравши за цей час Лігу чемпіонів та 4 рази – Прімеру.

В інтерв'ю AS уругвайський нападник розповів про перші місяці в Мадриді та складний від'їзд з Барселони. Головні тези – вже на "Футбол 24".

Де Пена хитрощами отримав футболку Мессі – допоміг зірковий співвітчизник

Мені добре в Атлетіко. Переїзд завжди спричиняє певні незручності для сім'ї. Потрібно шукати новий будинок, школу для дітей. Але клуб дуже допоміг мені в цих питаннях, значно полегшивши адаптацію. Мені комфортно тут. Я прийшов допомогти Атлетіко і зроблю все, що в моїх силах. Хочу внести свій вклад у розвиток цього великого клубу, який ставить перед собою найвищі завдання. Сподіваюся, мені вдасться виправдати очікування. Я хочу довести, що все ще залишаюся гравцем світового рівня.

Останніми роками Атлетіко бореться з Реалом та Барселоною за чемпіонство. Їм не пощастило програти два фінали ЛЧ, але потрібно вірити в успіх. Гравці, які зібрані тут, здатні на великі речі. Головне – бути впевненими в собі та вірити у власні сили.

Рішення перейти сюди було легким. Коли головний тренер настільки зацікавлений у тобі, то ти розумієш, що залишаєшся цінним футболістом. Мене цінують тут так, як, напевно, не цінували ніде. Це дуже важливо. Те, як до мене поставилися в Атлетіко, багато про що говорить. Це захоплює і вражає, тому я хочу віддячити команді.

Якщо заб'ю Барселоні, то не святкуватиму гол. Перш за все, з поваги до людей та клубу, який дав мені дуже багато. Очевидно, що ця команда є особливою для мене. Матч проти Барси буде знаковим для мене, адже я знову зустрінуся з друзями. Проте, тепер я граю за Атлетіко і буду битися за цю футболку до смерті. Так само, як я бився за свої попередні клуби.

Я часто спілкуюся з Мессі, адже це мій друг. Але ми розмовляємо про життя, а не про футбол. Про те, що відбувається сьогодні. Що б не трапилося, між нами хороші стосунки, ми завжди підтримуємо один одного. Можливо, він не найкраще розпочав сезон, але не варто забувати, що Лео вже 33 роки. Він знає, як вийти з будь-якої ситуації.

Мессі зберіг той ентузіазм, який мав раніше. Слова Сетьєна про те, що ним важко керувати? Всі, хто знайомий з Лео, знають, яка він людина. Як на полі, так і за його межами. Він завжди допомагає молодим футболістам, дає їм корисні поради. Це багато про що говорить.

Чи міг би Ліонель перейти в Атлетіко? Враховуючи його вік, досягнення та статус, він має право на будь-яке рішення. Я ніколи не спитаю його про це, а підтримаю будь-який його вибір. Він заслуговує бути щасливим – в Барселоні, чи деінде. Якщо така можливість з'явиться, то я розповім йому про переваги Атлетіко. Але остаточне рішення прийматиме він сам.

У мене професіональні стосунки з Куманом. Коли він телефоном озвучив своє рішення щодо мене, я відповів, що хочу продовжити тренування з командою до моменту вирішення ситуації. Я 3 тижні тренувався з максимальною самовіддачею, після чого Куман сказав, що якщо ми не знайдемо рішення, комусь з команди доведеться піти. Я хотів знайти свій шлях і, на щастя, знайшов. У нас із ним взаємна повага. Я поважаю його за те, що він наважився прийняти рішення і сказав мені про нього. У свою чергу, Куман оцінив, що я не скаржився і продовжував залишатися професіоналом навіть з урахуванням ситуації, в якій опинився.

Те, що відбувається в Барселоні зараз, мене не стосується (відставка Бартомеу з посади президента – прим. "Футбол 24"). Я виступаю за іншу команду. Вважаю, що краще залишатися осторонь цієї ситуації.

Нещерет приголомшив Мессі та змусив нервувати Барселону – як за 2 тижні пройти шлях від невдахи до героя завдяки випадку