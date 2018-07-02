Уругвай – Франція: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Уругвай та Франція зустрінуться у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 у Нижньому Новгороді. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Уругвай – Франція відбудеться 6 липня на стадіоні Нижній Новгород. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом поєдинку вважають Францію. Коефіцієнт на перемогу команди Дешама в основний час становить 2.00, а потенційний тріумф уругвайців оцінюється балом 4.20. На нічию ставлять 3.10.

На вихід французів до 1/2 фіналу за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті коефіцієнт 1.40. Тріумф Уругваю оцінюється у 2.75.

Букмекери з Bwin також вірять в перемогу європейців. На звитягу Франції у основний час коефіцієнт 1.95, нічия оцінюється у 3.25, перемога південноамериканців – 4.40.

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Вихід Франції до наступної стадії після додаткового часу чи серії пенальті оцінюється у 1.45. На Уругвай коефіцієнт 2.50.

Нагадаємо, Франція в 1/8 фіналу у неймовірному матчі перемогла Аргентину. Уругвай зумів вибити з турніру Португалію, здобувши перемогу з рахунком 2:1.