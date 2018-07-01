ЧС-2018: Аргентина не заслужила навіть чвертьфінал – у її складі грає найбільший хам турніру

З цим текстом може не погодитися Хосеп Гвардіола. Захисник збірної Аргентини і Манчестер Сіті Ніколас Отаменді шокував на Чемпіонаті світу 2018 своїми хамськими і нелогічними вчинками.

Це просто абсурд абсурдів, що такий гравець не отримав червоної картки на нинішньому Мундіалі. Ніколас Отаменді, з якого Гвардіола зробив класного центрального захисника (версія фанатів команди Зінченка), зробив це тричі. Три необґрунтовані прояви зухвалої поведінки за 4 матчі на ЧС-2018. Аргентино, вибач, але ми не будемо за тобою плакати.

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Звичайно, футбол – не найсправедливіша річ у світі. Нерідко хитрощі та нечесна гра допомагають перемогти, давайте подивимось правді в очі. Однак 30 червня 2018 року мораль і якась вища справедливість перемогли. Хто вів себе гідніше і сильніше за грою, той і переміг.

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Ліонель Мессі взяв 5 (не всі заслужені) золотих м'ячів, але жодного разу не випробував на міцність золоту медаль Кубка світу. Хто скаже, що це нечесно, хай подивиться на нулі Мессі у графі забитих голів у плей-офф ЧС. Та й рука не повертається пошкодувати Лео через такого покидька, як Отаменді. Тим паче, що ніхто з аргентинських футболістів не засудив такої поведінки ні після першого випадку, ні після вильоту від Франції.

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Та про все по порядку. У матчі групового етапу Ніколас міг, але не зумів зупинити неймовірну Хорватію. Що він зробив у відповідь? Правильно, нахамив. Коли Іван Ракітіч впав на газон, 30-річний аргентинець підбіг і зі всієї сили буцнув м'яч у лежачого суперника. Це гравець, який входить у топ-10 найдорожчих захисників світу!

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Добре, скажете ви, один раз – з ким не буває. Але в матчі проти Франції Отаменді примудрився зробити те саме та ще й відзначився новою підленькою поведінкою.

Спершу він підійшов до травмованого Олів'є Жиру і провокаційно почав обливати його лице струменем води з пляшки, вдаючи, що нібито просто попиває. Форвард Челсі навіть спочатку розгубився, не зрозумівши, звідки ростуть ноги. Не знаю, як наші читачі, але ваш автор бачить таке чи не вперше. Не знаю, може, це такий новий правильний спосіб пиття, коли більшість води виливається вбік. Щоб було ще ниціше, Отаменді "пив" не свою, а забрав воду Жиру, якому надавали допомогу.

Та найбільш показовий момент трапився за декілька хвилин до фінального свистка. Аргентина відквитала один гол, повернулась у гру і жадала зрівняти рахунок. Що вибере нормальний гравець у ситуації, коли спливає час, потрібно відіграватись, але твої партнери фолять у центрі поля? Покладе м'яч в руки чи ноги супернику, аби той якнайшвидше розіграв стандарт.

Що робить наш Ніколас? Правильно, емоційно буцає снаряд у спину Погба, який також лежить. Починається велика сутичка, а час іде. Геніальний хід! Та що з тобою не так, хлопче?! Хоча арбітри теж молодці. В обох скандальних випадках навіть не дивились відеоповтори при тому, що епізоди заслуговували на вилучення. Вони потурають тому, що цей божевільний знову робитиме свої підлі капості.

Виправдати таку поведінку нереально. Може центрбек Ман Сіті просто не мав сил грати овертайм? Аргентина отримала шанс перевести гру в овертайм на останніх секундах, але це було б вкрай незаслужено.

Отаменді і Ко не вміють гідно програвати і плутають жорстку боротьбу з відвертою безсовісністю. Ця команда краще буде конфліктувати зі суперниками і ворогувати між собою, ніж грати у футбол до кінця.