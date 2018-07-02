Уругвай – Франция: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Уругвай и Франция встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Уругвай – Франция состоится 6 июля на стадионе Нижний Новгород. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом поединка считают Францию. Коэффициент на победу команды Дешама в основное время составляет 2.00, а потенциальный триумф уругвайцев оценивается баллом 4.20. На ничью ставят 3.10.

На выход французов в 1/2 финала по итогам экстра-тайма или серии пенальти коэффициент 1.40. Триумф Уругвая оценивается в 2.75.

Букмекеры из Bwin также верят в победу европейцев. На победу Франции в основное время коэффициент 1.95, ничья оценивается в 3.25, победа южноамериканцев – 4.40.

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Выход Франции в следующую стадию после дополнительного времени или серии пенальти оценивается в 1.45. На Уругвай коэффициент 2.50.

Напомним, Франция в 1/8 финала в невероятном матче победила Аргентину. Уругвай сумел выбить из турнира Португалию, одержав победу со счетом 2:1.