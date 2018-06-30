ЧС-2018: Уругвай обіграв Португалію і вийшов у чвертьфінал – Роналду повторив долю Мессі

Уругвай і Португалія зустрічалися у матчі за чвертьфінал Чемпіонату світу 2018. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч 1/8 фіналу ЧС-2018 Уругвай – Португалія стартував о 21:00 за київським часом. Уругвай виграв усі 3 матчі своєї групи, ставши лише 5-ю в історії Мундіалю командою, якій це вдалося. Команда Табареса розгромила Росію, а також насухо обіграла Єгипет і Саудівську Аравію.

Уругвай – Португалія – відео голів

Португалія фінішувала другою у своїй групі, поступившись Іспанії лише за кількістю забитих голів. Роналду і Ко виграли тільки 1 матч проти Марокко та й той мінімально. Португальці забили ті ж 5 голів, що уругвайці, однак пропустили 4 проти 0 у суперника.

Уже на 2-й хвилині матчу Бернарду Сілва міг відкривати рахунок, але головою не зміг влучити. Жозе Фонте також не зміг відзначитись за аналогічних умов. А ось Уругвай свій схожий момент використав. Неймовірно широка стінка Суареса та Кавані з правого флангу на лівий, подача Луїса та вбивчий удар Едінсона. У схожому моменті, коли поблизу воріт верхову боротьбу виграв форвард Барселони, забити вже не вдалось – вище.

Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Португалія всім своїм виглядом показувала, наскільки покладається на Роналду. Кріштіану намагався бити з дальньої відстані, проходити індивідуально – уругвайці вмирали на полі, але встигали страхувати один одного. А на 22-й було дуже близько до 2:0. Суарес здалеку ударом зі стандарту прошив стінку, але Руй Патрісіу встиг виручити, потягнувши м'яч з нижнього кута. Чергові удари Роналду зі штрафного та Кавані з близької відстані захисники команд встигали заблокувати.

На старті другої половини Португалія провела масовану атаку, в якій Роналду приміряв на себе роль асистента, але удар Сілви заблокували. Кріштіану допоміг зрівняти просто своєю присутністю. Після розіграшу кутового обидва центрбеки уругвайців, досвідчені Годін та Хіменес, вирішили накривати Роналду, а Пепе залишили на самоті – такий могутній удар головою Муслера не мав шансів парирувати.

Минуло менше 7 хвилин, і Кавані своїм другим ударом оформив дубль. Бетнтанкур знайшов самотнього Едінсона на межі штрафного, і форвард ПСЖ обвідним ударом знову шокував Португалію.

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На 70-й Муслера помилився на виході, м'яч відскочив, Бернарду Сілва жорстко вступив у боротьбі і пробив, але не влучив з межі штрафного у порожні ворота – снаряд просвистів вище. Під час цього епізоду Кавані на рівному місці отримав дошкульну травму. Едінсон покидав поле. накульгуючи в компанії Кріштіану. І знову безліч ударів Роналду – всі наштовхуються на залізний блок уругвайців. Мануель Фернандеш після виходу на заміну двічі поспіль намагався вразити ворота дальнім ударом, але тільки роздратував цим тренера Сантуша і лідера на полі Роналду. Але й сам Кріш своєю спробою розчарував – далеко повз ворота.

Капітан Португалії на останній хвилині заробив жовту картку і дискваліфікацію на наступний матч, але це вже історія не про цей Мундіаль. Куарежма не переграв Муслеру ударом впритул, а прихід воротаря Патрісіу не допоміг забити. Роналду, як і Мессі, ніколи не забивав у плей-офф Мундіалю та не виграв золото світової першості.

У чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018 Уругвай зіграє проти збірної Франції.

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Уругвай – Португалія – 2:1 (LIVE, 2-й тайм)

Голи: Кавані, 7, 62 – Пепе, 55