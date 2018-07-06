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Уругвай – Франція – відео голів

18:23 2304 Читать на русском
Уругвай – Франція – відео голів
Уругвай – Франція – відео голів

Збірна Франції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 грає проти Уругваю.

На 40-й хвилині Рафаель Варан забив головою після подачі Грізманна зі штрафного.

ЧС-2018 Уругвай – Франція: Варан забиває, Льоріс рятує перевагу

Гол Варана:

На 61-й хвилині рахунок подвоїв Антуан Грізманн після жахливої помилки Муслери.

Гол Грізманна:

Уругвай – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай

live -341'
0 : 2
Франція
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Теги
Франція Франція ЧС 2018 Уругвай - Франція Уругвай Уругвай Відеоновини
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