Уругвай – Франция: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

Уругвай и Франция сойдутся за право выйти в полуфинал Чемпионата мира 2018. "Футбол 24" представляет анонс матча 1/4 ЧМ-2018.

Уругвай – Франция

6 июля, 17:00, Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Уругвай – Франция: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Уругвай и Франция дошли до четвертьфинала, забив по 7 голов. Единственная разница, что команда Табареса пропустила лишь 1 мяч (от Португалии), а подопечные Дешама – 4. Уругвайцы на этом Мундиале только побеждали, французы сыграли еще единственный матч, который завершился нулевой ничьей. "Селесте" уже выбили чемпиона Европы-2016, очередь финалистов домашнего Евро?

Чемпионы мира-1998, у которых наконец-то заработала атака, разбили Аргентину в 1/8. Погба, Мбаппе, Гризманн и компания разыгрались и готовы снова феерить, но сегодняшний соперник значительно организованнее и сплоченнее. Да, здесь так же есть незаменимые лидеры (Кавани и Суарес) в атаке. Однако и в других линиях полно бесстрашных и местами очень техничных бойцов, которые так же не без оснований верят в финал, как и оппоненты.

Это еще и битва одноклубников, которые сейчас по разные стороны. Атлетико будут представлять защитники Диего Годин и Хосе Хименес и нападающий Антуан Гризманн и оборонец Лукас Эрнандес. Барселона делегировала нападающего Луиса Суареса и защитника Самюэля Умтити (есть еще вингер Усман Дембеле, но он потерял доверие Дешама после неважного матча с Австралией). Могла быть и битва форвардов ПСЖ, но Мбаппе вряд ли встретится против травмированного Кавани, который все еще чувствует боль. Все они хорошо знают друг друга, даже слишком хорошо.

Кадры

Главная потеря Уругвая – Эдинсон Кавани, который травмировался после дубля в ворота Португалии. Суарес также чувствовал проблемы со здоровьем, но он точно сможет сыграть, тогда как его вечный партнер рискует вообще не выйти на поле.

"Матадора" заменит либо ветеран Стуани (больше шансов), либо на 10 лет моложе Макси Гомес (скорее под замену). Есть еще вариант сыграть с одним Суаресом на острие, а вакантное место в таком случае достанется Арраскаэте.

Блез Матюиди освобождает место в центре поля. Полузащитник Ювентуса перебрал карточек и вынужден пропустить дуэль против одноклубника Родриго Бентанкура. На его месте ждут новичка Атлетико Лемара или опорника Баварии Толиссо. Во всем остальном команды, как ожидается, выставят проверенный победный состав.

Интересные факты

Франция только 1 РАЗ побеждала Уругвай, хотя сыграно уже 8 матчей. А вот "селесте" побеждали 3 раза.

Команды встречались на 3-х чемпионатах мира. Уругвай побеждал в 1966-м (2:1) в Англии, а вот за пределами Европы было 2 ничейных результата 0:0 на ЧМ-2002 и ЧМ-2010.

Дидье Дешам дебютировал во главе сборной Франции именно против уругвайцев (0:0 в спарринге 6 лет назад).

Франция не проигрывает 9 матчей чемпионатов мира против команд из Южной Америки (5 побед).

Уругвай имеет шанс победить 5 раз подряд на одном Мундиале впервые в истории.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба, Канте, Лемар – Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Уругвай: Муслера – Касерес, Годин, Хименес, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Весино, Бентанкур – Суарес, Стуани.

Прогноз

Для обеих команд этот матч станет противоположностью того, с чем они столкнулись на стадии 1/8 финала. Франции никто не даст столько пространства в атаке и центре поля. С другой стороны и Уругвай не сможет себе позволить бросать все силы на нейтрализацию единственной угрозы соперника, как это было в случае с Роналду. Атака Дешама значительно разнообразнее, но это четвертьфинал – за 2 шага до финала. Французский тренер опасается, чтобы его сборная не пропустила первой. Отыграться и выиграть против Уругвая в таких условиях – практически нереальная миссия.

Никто не захочет рисковать и матч вполне может завершиться нервными нулями. Однако мы будем оптимистичнее и поставим на 1:1 в основное время. Если команды играют в плей-офф ЧМ-2018 с таким счетом, они непременно доводят дело до пенальти. А там уже нервы уругвайцев могут оказаться крепче. Впрочем команде Табареса будет очень несладко без Кавани, который с Суаресом причастен почти ко всем голам команды на турнире.