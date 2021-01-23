"Ми почали дуже добре і забили перший м'яч. Гра була під контролем. Після перерви теж стартували непогано і відзначилися. Однак упродовж п'яти хвилин, можливо, трохи відключилися, не були Шахтарем – і суперник зміг зрівняти рахунок. Потім ми знову взяли гру в свої руки, але, на жаль, не досягли перемоги.

Шахтар – Лудогорець – 2:2 – відео голів та огляд матчу

З кожним днем ​​відчуваю, що готовий грати все більше. Зараз дуже важливо продовжувати працювати і додавати. Коли підійдемо до офіційних матчів, тоді можна буде грати по 90 хвилин. Кілька днів відпочинку нам знадобляться. Ми вже досить довго без своїх сімей. Буде круто повернутися додому, трохи відпочити, а потім продовжити працювати зі стовідсотковим настроєм.

Нічиї з Лехом і Лудогорцем? Результат завжди важливий. Шахтар виходить на поле тільки, щоб перемагати. На жаль, поки дві нічиї. Але для перших двох матчів це нормально. Думаю, далі ми будемо показувати себе достойніше", – наводить слова Сіпріано офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар втратив перемогу над Лудогорцем, пропустивши двічі за три хвилини – Коноплянка забив, головна проблема залишилася