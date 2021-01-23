Шахтар розписав нічию з Лудогорцем на зборах в Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Лудогорець.

Вже на 5 хвилині Соломон ефектно прибрав захисника і пробив повз голкіпера суперника. Лудогорець провів кілька небезпечних атак, але Шахтар був значно ефективнішим. Після перерви Коноплянка розстріляв дальній кут.

Шахтар безвольно втратив перемогу над Лудогорцем, пропустивши двічі за три хвилини

Відповідь чемпіонів Болгарії була блискавичною. Молодому Гриценку за три хвилини довелося двічі витягати м'яч з власних воріт – феєричні 2:2.