"Мы начали очень хорошо и забили первый мяч. Игра была под контролем. После перерыва тоже стартовали неплохо и отличились. Однако в течение пяти минут, возможно, немного отключились, не были Шахтером – и соперник смог сравнять счет. Затем мы снова взяли игру в свои руки, но, к сожалению, не добились победы.

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С каждым днем ​​чувствую, что готов играть все больше. Сейчас очень важно продолжать работать и прибавлять. Когда подойдем к официальным матчам, тогда можно будет играть по 90 минут. Несколько дней отдыха нам понадобятся. Мы уже достаточно долго без своих семей. Будет круто вернуться домой, немного отдохнуть, а затем продолжить работать со стопроцентным настроем.

Ничьи с Лехом и Лудогорцем? Результат всегда важен. Шахтер выходит на поле только, чтобы побеждать. К сожалению, пока две ничьи. Но для первых двух матчей это нормально. Думаю, дальше мы будем показывать себя достойнее", – приводит слова Сиприано официальный сайт Шахтера.

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