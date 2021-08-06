Київський колектив оголосив про підписання п'ятого новачка у міжсезоння. Ним очікувано став Самба Діалло.

"Біло-сині" уклали контракт із 18-річним сенегальським вінгером, повідомляє офіційний сайт Динамо. Угода розрахована на один рік.

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Діалло вже внесли до загальної заявки команди на чемпіонат України за списком Б. Юний новачок розпочне свої виступи у команді U-19. Цікаво, що Динамо переглядало футболіста ще навесні, але тоді він не зміг переконати. Тепер Самба – повноцінний гравець киян.

Додамо, що Діалло виховувався в академії Дакара, а також має досвід виступів за збірні Сенегалу U-17 та U-20. Основні його позиції – атакувальний півзахисник і вінгер.

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