УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8-го і 9-го турів
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 8-му та 9-му турах чемпіонату.
Матчі 8-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів: з 18 по 20 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт організації. Стільки ж триватимуть і поєдинки наступного дев'ятого туру – з 22 по 24 жовтня.
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8 ТУР
18 жовтня (вівторок)
Львів – Верес – 13:00
Олександрія – Кривбас – 15:00
19 жовтня (середа)
СК Дніпро-1 – Інгулець – 13:00
Чорноморець – Зоря – 13:00
Металіст 1925 – Минай – 15:00
Шахтар – Колос – 17:00
20 жовтня (четвер)
Ворскла – Рух – 13:00
Динамо – Металіст – 17:00
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9 ТУР
22 жовтня (субота)
Минай – Шахтар – 13:00
Олександрія – Львів – 15:00
23 жовтня (неділя)
Металіст – СК Дніпро-1 – 13:00
Верес – Зоря – 15:00
Динамо – Ворскла – 17:00
24 жовтня (понеділок)
Кривбас – Інгулець – 13:00
Колос – Чорноморець – 15:00
Рух – Металіст 1925 – 17:00
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