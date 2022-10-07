Програму 6-го туру УПЛ відкривав поєдинок у Рівному, де Верес приймав Металіст. Господарі провалили дебютний матч після повернення на рідний Авангард, не зумівши переграти Рух, тож сьогодні підопічні Юрія Вірта були заряджені. Харків'яни, своєю чергою, бажали перервати серію з двох поразок – особливо їм хотілося реабілітуватись за розгром від Шахтаря (1:6) у попередньому матчі.

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Команди були приблизно рівними, тож вболівальники могли сподіватись на цікаву зустріч. Гра дійсно виявилась динамічною, однак перший удар завдали аж на 22-й хвилині – це Кльоц пробив здалеку по горобцях. Реальний же момент стався на 25-й хвилині, коли Дахновський отримав проникну передачу й зблизився з Рибкою. Голкіпер Металіста виставив ногу й парирував постріл Віталія, але при цьому зазнав пошкодження.

Олександра замінив Костик. Перевірити нового воротаря рівняни могли на 29-й хвилині з кутового, однак подача завершилась шикарною контратакою харків'ян. В її завершенні Картушов увійшов на правий край штрафного й викотив передачу, після якої почалася метушня з купою обрізок. Гагун і Квасний грубо помилилися, дозволивши Прядуну розстріляти ворота з мінімальної відстані – 0:1!

Верес нічого особливого у відповідь не створив. Тим не менш, на 38-й хвилині господарі отримали шикарний шанс зрівняти рахунок. Після подачі з глибини захисники Металіста винесли м'яч прямо на Михайла Шестакова – той опинився перед Костиком і пробив у дальній кут. Орест парирував ногою! Цікавіших епізодів у першому таймі не було.

В роздягальні обидва тренери провели подвійні заміни. Юрій Вірт зняв Квасного й Михайла Шестакова, випустивши Сергія Шестакова й Гайдучика. Олег Ратій же замість Чідомере й Федоріва кинув у бій Ралюченка й Каплієнка.

Верес розпочав другий тайм дещо активніше, але моментів все так же не було. Металіст, своєю чергою, реалізував першу ж можливість подвоїти перевагу – це сталося на 57-й хвилині. Танковський на правому краю штрафного відкрився під тонкий пас від Підлепенця й викотив пас на 11 метрів, Прядун пробити не зміг, але м'яч підхопив Демченко. Той одразу ж скинув сферу під удар Каплієнку, а Олександр вистрілив у дальній нижній – 0:2!

Юрій Вірт провів нову серію замін. На полі з'явилися брати Шараї та Сергійчук, однак суттєвого підсилення в атакувальних діях Вересах не сталося. Металіст впевнено захищався, та ще й огризався контратаками. Одну з них Танковський завершив непоганим дальнім ударом повз ліву стійку. Також Когуту довелося парирувати хитру подачу-удар від Демченка.

Добити рівнян гостям не вдалося, за що прилетіло покарання. На 78-й хвилині подача з лівого флангу перелетіла через усіх футболістів, а Влад Шарай при спробі наздогнати м'яч впав у карному майданчику. Арбітр несподівано призначив пенальті, хоча на повторах ніякого контакту помітно не було. Кльоц впевнено реалізував 11-метровий – 1:2!

Верес побіг відігруватись і десь навіть притиснув Металіст на останніх хвилинах, однак нічого цікавішого за кілька неточних або негострих пострілів рівняни не створили. До явно гольових епізодів справа не дійшла. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу харків'ян.

Металіст зрівнявся з Вересом за очками. У обох колективів тепер по 10 залікових балів. "Народний клуб" випереджає "жовто-синіх" завдяки кращій різниці голів, тримаючись на шостій позиції.

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