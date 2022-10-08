Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 8-м и 9-м турах чемпионата.

Матчи 8-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 18 по 20 октября включительно, сообщает официальный сайт организации. Столько же продлятся и поединки следующего девятого тура – с 22 по 24 октября.

Колос расписал ничью с Ингульцом, поднявшись на третье место – петровцы остаются без побед в УПЛ

8 ТУР

18 октября (вторник)

Львов – Верес – 13:00

Александрия – Кривбасс – 15:00

19 октября (среда)

СК Днепр-1 – Ингулец – 13:00

Черноморец – Заря – 13:00

Металлист 1925 – Минай – 15:00

Шахтер – Колос – 17:00

20 октября (четверг)

Ворскла – Рух – 13:00

Динамо – Металлист – 17:00

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9 ТУР

22 октября (суббота)

Минай – Шахтер – 13:00

Александрия – Львов – 15:00

23 октября (воскресенье)

Металлист – СК Днепр-1 – 13:00

Верес – Заря – 15:00

Динамо – Ворскла – 17:00

24 октября (понедельник)

Кривбасс – Ингулец – 13:00

Колос – Черноморец – 15:00

Рух – Металлист 1925 – 17:00

Металлист удержал победу над Вересом – ровенчане потеряли очки во втором подряд матче на реконструированном Авангарде