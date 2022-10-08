УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8-го и 9-го туров
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 8-м и 9-м турах чемпионата.
Матчи 8-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 18 по 20 октября включительно, сообщает официальный сайт организации. Столько же продлятся и поединки следующего девятого тура – с 22 по 24 октября.
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8 ТУР
18 октября (вторник)
Львов – Верес – 13:00
Александрия – Кривбасс – 15:00
19 октября (среда)
СК Днепр-1 – Ингулец – 13:00
Черноморец – Заря – 13:00
Металлист 1925 – Минай – 15:00
Шахтер – Колос – 17:00
20 октября (четверг)
Ворскла – Рух – 13:00
Динамо – Металлист – 17:00
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9 ТУР
22 октября (суббота)
Минай – Шахтер – 13:00
Александрия – Львов – 15:00
23 октября (воскресенье)
Металлист – СК Днепр-1 – 13:00
Верес – Заря – 15:00
Динамо – Ворскла – 17:00
24 октября (понедельник)
Кривбасс – Ингулец – 13:00
Колос – Черноморец – 15:00
Рух – Металлист 1925 – 17:00
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