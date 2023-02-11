УПЛ затвердила дати та час початку матчів 16-го туру
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 16-му турі чемпіонату.
Матчі 16-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 3 по 6 березня включно, повідомляє офіційний сайт організації.
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Серед знакових протистоянь – дебют Руслана Ротаня на чолі Олександрії проти лідера першості СК Дніпро-1, а також дуель Віктора Скрипника зі своєю колишньою командою.
16-й ТУР
3 березня (п'ятниця)
Кривбас – Колос – 13:00
4 березня (субота)
Олександрія – СК Дніпро-1 – 12:00
Динамо – Інгулець – 13:00
Верес – Чорноморець – 14:00
5 березня (неділя)
Ворскла – Зоря – 12:00
Металіст – Рух – 13:00
Металіст 1925 – Шахтар – 14:00
6 березня (понеділок)
Львів – Минай – 13:00
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