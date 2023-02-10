"Дуже радий опинитися тут, у такій великій команді. Зараз, можна сказати, завершили справу, що тягнулася майже два роки, тому всі дуже задоволені. Це найголовніше.

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Уперше про зацікавленість від Шахтаря мені сказав агент. А далі все вирішували клуби, моя ж справа була – працювати. Хочу зростати як воротар, а ні для кого не є секретом, що Шахтар – це один з серйозних грандів у Європі. Тому для мене це тільки крок уперед.

Які мої найсильніші якості? Якщо я зараз тут, то, напевно, тренерський штаб щось побачив у мені. Як і казав, моє діло – це працювати. А там уже як скаже тренер, так і гратимемо.

Мої цілі – прогресувати та допомагати команді. Це найголовніше, для чого я сюди прийшов. Я залишу собі 31-й номер. Це вже, ніби, моя маленька історія у футболі, тож зберігатиму її таким чином", – цитує Різника офіцйний сайт "гірників".

Нагадаємо, Дмитро підписав контракт з Шахтерам терміном на 5 років і став найкоштовнішим трансфером Ворскли в історії клубу (полтавці заробили за свого вихованця 3 млн євро плюс бонуси).

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