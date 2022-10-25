У ньому УАФ роз'яснила процедуру використання системи відеоповторів у чемпіонаті України, оскільки останнім часом виникають питання щодо організації роботи VAR у поєдинках УПЛ.

УПЛ сподівається повернутися до "розкоші VAR" у наступному сезоні – кількість фургонів повинна збільшитись

Наразі в Україні є три повністю укомплектовані системи VAR. Придбання першого фургону було здійснене повністю за кошти УАФ. Другий і третій фургони придбали на кошти УАФ та частково – за рахунок УПЛ. Усі три фургони перебувають на території України (раніше у ЗМІ була інформація, що один із них передали до Румунії).

Призначення VAR на матчі УПЛ відбувається відповідно до регламенту, з яким були ознайомлені перед початком змагань усі клуби. Для визначення матчів УПЛ, у яких використовуватимуть систему VAR, створюється спеціальна комісія у складі Олега Протасова (першого віце-президента УАФ), виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого і голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Саме вони визначають один поєдинок у турі, де працює система відеоповторів.

Впродовж одного туру УАФ виділяє один фургон VAR за власний кошт. Другий і третій фургони VAR можуть замовити самі клуби на платній основі. Для розгляду такого звернення клуб має надіслати оформлену належним чином заявку, вимоги до якої вказані у роз'ясненні на сайті УАФ.

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