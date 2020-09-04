Київське Динамо вирішило не витрачати даремно перерву в УПЛ, що відведена на матчі збірної України.

Київське Динамо проводить ретельну підготовку до прийдешніх матчів УПЛ та кваліфікації ЛЧ, тому запланувало спаринг з Колосом, інформує офіційний сайт киян.

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Поєдинок має відбутись завтра, 5 вересня. Точного часу початку матчу наразі немає.

Зазначимо, що найближчий поєдинок Динамо в УПЛ відбудеться вже наступної п'ятниці о 19:00 – кияни на НСК Олімпійський прийматимуть чернігівську Десну. Колос, в свою чергу, зіграє вдома проти Львова в суботу, 12 вересня.

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