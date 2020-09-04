Третий тур чемпионата Украины будет разбит на три дня, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Динамо проведет спарринг с командой УПЛ

Первыми в пятницу, 18 сентября, на поле выйдут СК Днепр-1 и Мариуполь, а центральным матчем тура в воскресенье, 20 сентября, будет встреча между Шахтером и Зарей.

3 ТУР

18 сентября (пятница)

СК Днепр-1 – Мариуполь – 19:00

19 сентября (суббота)

Александрия – Ворскла – 14:00

Ингулец – Десна – 17:00

Динамо – Львов – 19:30

20 сентября (воскресенье)

Олимпик – Минай – 14:00

Заря – Шахтер – 17:00

Рух – Колос – 19:30

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