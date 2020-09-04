УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась со сроками проведения матчей очередного тура.
Третий тур чемпионата Украины будет разбит на три дня, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
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Первыми в пятницу, 18 сентября, на поле выйдут СК Днепр-1 и Мариуполь, а центральным матчем тура в воскресенье, 20 сентября, будет встреча между Шахтером и Зарей.
3 ТУР
18 сентября (пятница)
СК Днепр-1 – Мариуполь – 19:00
19 сентября (суббота)
Александрия – Ворскла – 14:00
Ингулец – Десна – 17:00
Динамо – Львов – 19:30
20 сентября (воскресенье)
Олимпик – Минай – 14:00
Заря – Шахтер – 17:00
Рух – Колос – 19:30
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