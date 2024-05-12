У рамках 28-го туру УПЛ 2023/24 Кривбас приймає Полісся, Чорноморець зіграє з Металістом 1925, а Олександрія – з СК Дніпро-1. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Кривбас – Полісся

Криворіжці у попередньому турі УПЛ провели жахливий матч проти СК Дніпро-1, втративши суто математичні шанси на срібло. Що найбільш важливо, вже у тому поєдинку команда могла завоювати бронзові медалі, однак замість цього підопічні Юрія Вернидуба провели всього три удари по воротах. Багатьом фанам було важко повірити, що криворіжці грали так погано зі спортивних причин.

Відбілювати репутацію доведеться у домашці з Поліссям. Восени ці команди боролись за першу позицію й загалом демонстрували рівний футбол, але нині ці команди перебувають на різних планетах. Хоча житомиряни зараз ніби й на ходу – в останніх п'яти турах вони програли тільки Динамо, здолавши Ворсклу, Колос і Минай, а також розписавши нічию із Зорею.

Тим не менш, з луганцями могли добитись і більшого, враховуючи гру в більшості протягом тайму, а звитяга над полтавцями сталася в максимально сухому матчі. Є стійке відчуття, що Полісся перебрало очок у попередніх турах, однак їм треба перебирати й надалі – команда тримається у трьох залікових балах від зони єврокубків.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор (під питанням), Крушинський, Макуана, Будківський – Іліч, Кліщук, Аду (усі – під питанням)

Дискваліфіковані: Кравченко (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Полісся

Кривбас: Маханьков – Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго – Бізімана, Хомченовський – Кузик, Луньов, Задерака – Микитишин

Полісся: Кудрик – Смоляков, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Кушніренко, Таллес Кошта – Козак, Мустафаєв, Назаренко – Фортюне

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Кривбас розчарував у попередньому турі, однак це був єдиний такий матч навесні. До нього команда тільки набирала оберти – до речі, вона і досі йде без поразок навесні, якщо не враховувати скандальний поєдинок проти Шахтаря. Можна бути впевненим, що в'язкому Поліссю криворіжці як мінімум не програють.

Ми ж ризикнемо піти далі й поставимо на перемогу підопічних Юрія Вернидуба. Вони вмотивовані на реабілітацію, а перемога гарантує їм бронзові медалі прямо на полі. Житомиряни і так отримали забагато у квітні-травні.

Чорноморець – Металіст 1925

Битва двох йокодзун. Одесити летять у крутому піке, зазнавши п'яти поразок поспіль із сумарним рахунком 3:11. Окей, два фіаско й сім голів сталися у двобої з Шахтарем, але до цього Чорноморець виступав не краще – у підопічних Романа Григорчука 8 програшів та 1 нічия в 11-ти поєдинках навесні. Плюс, ще один розгром від Шахтаря в Кубку.

Як наслідок, "моряки" опинились у трьох залікових балах від зони перехідних матчів. Металіст 1925 же взагалі тримається у зоні прямого вильоту. Від підйому у зону плей-офф харків'ян відділяє всього одне очко – от тільки набрати його буде дуже непросто, враховуючи останні результати. Підопічні Віктора Скрипника у попередньому турі прибили Ворсклу, однак це була перша перемога після 14 матчів без перемог при 10 поразках.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бичек (під питанням), Курило, Є. Ткачук (усі – Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Металіст 1925

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Бойчук, Бадібанга, Авагімян, Штогрін – Ієде

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Імереков, Червак, Капінус – Юрченко, Обіная, Гармаш, Юсов – Овусу, Сидоров

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Важко робити якісь прогнози у битві настільки кризових колективів. Мотивації вистачає обом, але чи вистачить майстерності? Подивимось. У цьому поєдинку можливий будь-який результат – фаворита немає, тож і ставити на цю гру не рекомендуємо.

Олександрія – СК Дніпро-1

Юрій Максимов у попередньому турі вдався до шантажу, заявивши про свій відхід з клубу у випадку поразки Кривбасу. Спрацювало – СК Дніпро-1 переміг криворіжців, нехай і в супернудному матчі. Навіть спрацювало сміливе кадрове рішення тренера, адже єдиний гол (і єдині два моменти) зробив 18-річний Гаджиєв.

Даний успіх не дав супернику відсвяткувати бронзу на очах дніпровців, але поборотись за неї все одно буде важко. "Спортклубівці" відстають від третьої позиції на шість очок за три тури до кінця, маючи гіршу статистику особистих зустрічей з Кривбасом. Набагато важливіше захистити місце у зоні єврокубків – відрив від шостої позиції становить п'ять залікових балів.

Олександрія ж догралася до боротьби за виживання. Підопічні Руслана Ротаня не знають перемог у семи турах поспіль, хоча календар був досить зручним – із сильних суперників довелося зіграти тільки проти Динамо. Якби "аграрії" демонструвати той же рівень, що і в перших матчах навесні, то можна було б сподіватись очок на 15.

Цього б вистачило для боротьби за єврокубки. Замість цього колектив впав на дванадцяту позицію, а від зони перехідних матчів колектив відділяє всього один заліковий бал. Можна багато говорити про травми центрбеків, проблеми в лінії атаки, хороші розіграші та восьму позицію за очікуваними показниками – але по факту Олександрія через місяць може опинитись у Першій лізі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Логінов, Білошевський, Шулянський (усі під питанням), Кулаков – Гуцуляк (під питанням)

Дискваліфіковані: Калітвінцев (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – СК Дніпро-1

Олександрія: Шевченко – Копина, Кравченко, Кампуш, Мартинюк – Михайленко – Алвіна, Калюжний, Ковалець, Костишин – Погорілий

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Очеретько – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Зустріч має дуже важливе значення для обох колективів. СК Дніпро-1 здається фаворитом. Вже мали б відновитись Піхальонок і Гуцуляк, а в центр оборони повертається Сарапій. У Олександрії ж залишаються великі питання щодо позиції одного з центрбеків, а сьогодні ще й не зіграє Калітвінцев.

Не факт, що все це гарантуватиме дніпровцям перемогу. Це ж УПЛ. Тим не менш, ми ризикнемо дати прогноз саме на успіх гостей.

"Динамо програло чемпіонат восени": Олег Кузнєцов – про нерв у Класичному, арбітраж і долю Шовковського