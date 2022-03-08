Football Observatory проаналізувала статистику фолів у 38 чемпіонатах і сформувала рейтинги.

В українській Прем'єр-лізі в середньому за матч фіксують 28,4 порушення правил. Це дев'ятий показних серед досліджених чемпіонатів. Лідер за грубощами – сербська Суперліга, де фолять 30,7 раза за матч. А найкоректніша – нідерландська Ередивізі з 20,3 фола. АПЛ зовсім поруч (20,4).

Одне порушення правил в УПЛ в середньому краде 29,1 секунди ігрового часу. Це один з найкращих показників у світі. Швидше відновлюють гру тільки в 6 чемпіонатах. Лідер – Білорусь (25,3 секунди). На іншому полюсі – Колумбія (в середньому 38,3 за фол).

У підсумку виходить, що в Україні на фоли витрачається 13,45 хвилини ігрового часу. Антигерой тут Мексика, де гравці втрачають 16,27 хвилини чистого часу.

Шахтар, Динамо, Верес, Маріуполь – "полярні" клуби УПЛ, вони виділяються на фоні чемпіонату, як мало хто в Європі