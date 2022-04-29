Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий в режимі онлайн звернувся до представників Європейської Асамблеї стосовно складної ситуації з чемпіонатом України.

У Стамбулі відбулась Генеральна Асамблея Європейських Ліг, в якій взяли участь представники 28 європейських футбольних ліг, зокрема і УПЛ, а також УЄФА, FIFPro, та WLF.

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За інформацією офіційного сайту Української Прем'єр-ліги, виконавчий директор першості Євген Дикий детально окреслив поточний стан речей українських клубів. Окрім цього, він звернувся до учасників із закликом фінансово підтримати український футбол.

За підсумками зустрічі, УПЛ домовилась про проведення прямих діалогів з провідними лігами Європи, аби сприяти швидкому подоланню наслідків війни, яку росіяни розв'язали проти України.

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