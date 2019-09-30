УПЛ визначила найкращого гравця 9 туру

Mykhailo_Yukhymenko — 13:06 441
-
Фальсифікації на користь Мессі, українізація Європи, жах у Карпатах і друзі Динамо: огляд футбольного тижня у мемах
-
Аталанта – Шахтар: "гірники" оголосили список гравців на матч Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 10:32 1586
-
Суркіс: Гравці Динамо спочатку не сприймали футбол МихайличенкаУкраїна — 08:00 6002
-
Мілан планує запросити Шевченка на посаду головного тренера, якщо Джампаоло буде звільнений, – ЗМІІталія — 00:24 4936
-
Коли Ярмоленко набере свою найкращу форму, захисники АПЛ повинні хвилюватись, – офіційний сайт Вест ХемаАнглія — 29 вер 1701