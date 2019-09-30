УПЛ визначила найкращого гравця 9 туру

Став відомий найкращий гравець 9 туру УПЛ за підсумками опитування експертної ради.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що форвард Десни Олександр Філіппов став найкращим гравцем 9 туру.

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Футболіст став автором дубля у ворота Маріуполя, а чернігівська команда здобула перемогу з розгромним рахунком 4:0.

Після 9 турів Десна перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок і випереджаючи київське Динамо за кращим показником очних протистоянь.

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