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УПЛ визначила найкращого гравця 9 туру

12:25 574 Читать на русском
УПЛ визначила найкращого гравця 9 туру
Олександр Філіппов / УПЛ

Став відомий найкращий гравець 9 туру УПЛ за підсумками опитування експертної ради.

 
Дмитро Хльобас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитро Хльобас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитро Хльобас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитро Хльобас
81’ Олександр Філіппов

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що форвард Десни Олександр Філіппов став найкращим гравцем 9 туру.

Рябоконь став найкращим тренером 9 туру УПЛ

Футболіст став автором дубля у ворота Маріуполя, а чернігівська команда здобула перемогу з розгромним рахунком 4:0.

Після 9 турів Десна перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок і випереджаючи київське Динамо за кращим показником очних протистоянь.

Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асисти

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Теги
Олександр Філіппов Олександр Філіппов Десна Десна УПЛ Маріуполь - Десна
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