Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало головного тренера Десни Олександра Рябоконя найкращим у 9 турі УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Олександр Рябоконь став найкращим тренером 9 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6.

Маріуполь – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Десна у цьому турі розгромила на виїзді Маріуполь з рахунком 4:0 і продовжує перебувати на 2 сходинці в турнірній таблиці, випереджаючи київське Динамо за показником очних протистоянь.

У наступному турі сіверяни зіграють вдома проти донецького Олімпіка. Матч відбудеться 5 жовтня о 17:00.

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