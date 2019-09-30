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Рябоконь став найкращим тренером 9 туру УПЛ

11:03 262 Читать на русском
Рябоконь став найкращим тренером 9 туру УПЛ
Олександр Рябоконь / Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало головного тренера Десни Олександра Рябоконя найкращим у 9 турі УПЛ.

 
Дмитро Хльобас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитро Хльобас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитро Хльобас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитро Хльобас
81’ Олександр Філіппов

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Олександр Рябоконь став найкращим тренером 9 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6.

Маріуполь – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Десна у цьому турі розгромила на виїзді Маріуполь з рахунком 4:0 і продовжує перебувати на 2 сходинці в турнірній таблиці, випереджаючи київське Динамо за показником очних протистоянь.

У наступному турі сіверяни зіграють вдома проти донецького Олімпіка. Матч відбудеться 5 жовтня о 17:00.

Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асисти

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Теги
Маріуполь - Десна Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу
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