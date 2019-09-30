Рябоконь став найкращим тренером 9 туру УПЛ

Ліга чемпіонів — 10:32 882
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Аталанта – Шахтар: "гірники" оголосили список гравців на матч Ліги чемпіонів
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Мілан планує запросити Шевченка на посаду головного тренера, якщо Джампаоло буде звільнений, – ЗМІІталія — 00:24 4257
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Коли Ярмоленко набере свою найкращу форму, захисники АПЛ повинні хвилюватись, – офіційний сайт Вест ХемаАнглія — 29 вер 1524
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Динамо – Дніпро-1: Вербіч 6-очковий, Циганков vs нефарт, "кастинг" Супряги – ротація Михайличенка дає шоу, але є нюансиУкраїна — 29 вер 6906
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