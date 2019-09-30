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УПЛ определила лучшего игрока 9 тура

12:25 81 Читати українською
УПЛ определила лучшего игрока 9 тура
Александр Филиппов / УПЛ

Стал известен лучший игрок 9 тура УПЛ по итогам опроса экспертного совета.

 
Дмитрий Хлебас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитрий Хлебас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитрий Хлебас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитрий Хлебас
81’ Олександр Філіппов

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что форвард Десны Александр Филиппов стал лучшим игроком 9 тура.

Рябоконь стал лучшим тренером 9 тура УПЛ

Футболист стал автором дубля в ворота Мариуполя, а черниговская команда одержала победу с разгромным счетом 4:0.

После 9 туров Десна находится на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков и опережая киевское Динамо по лучшему показателю очных противостояний.

Десна уничтожила Мариуполь на выезде и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ – Картушов выполнил три ассиста

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Олександр Філіппов Олександр Філіппов Десна Десна УПЛ Мариуполь - Десна
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