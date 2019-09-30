УПЛ определила лучшего игрока 9 тура

Стал известен лучший игрок 9 тура УПЛ по итогам опроса экспертного совета.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что форвард Десны Александр Филиппов стал лучшим игроком 9 тура.

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Футболист стал автором дубля в ворота Мариуполя, а черниговская команда одержала победу с разгромным счетом 4:0.

После 9 туров Десна находится на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков и опережая киевское Динамо по лучшему показателю очных противостояний.

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