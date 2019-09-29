Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асисти

Завдяки дублям Олександра Філіппова та Дмитра Хльобаса чернігівська Десна розгромила Маріуполь в рамках матчу 9-го туру УПЛ.

Матч розпочався у невисокому темпі, але моменти почали виникати вже на старті зустрічі. Так, на 7-й хвилині рахунок міг відкрити Маріуполь, однак удар Чурка з-за меж штрафного пройшов поруч зі стійкою, а на 16-й Федорчук головою замкнув одну з подач – над поперечиною! У Десни за цей період можна згадати хіба що постріл Хльобаса з рикошетом в руки Гальчуку. Загалом, поєдинок виглядав рівно, але на 20-й та 21-й хвилинах все перегорнулося: спочатку Хльобас на лівому краю карного майданчика прийняв навіс Картушова з кутового й пробив у дальню дев'ятку, а потім після його ж передачі Філіппов вийшов віч-на-віч з голкіпером – 0:2! Шок.

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Маріуполь хвилин 10 приходив до тями, але на 31-й зусиллями чемпіона світу Корнієнка ледь не вдалося оформити шедевр. Віктор змістився з флангу, виконав фінт Зідана перед штрафним і потужно пробив по воротах – над поперечиною! Втім, цей момент став останнім у першому таймі. Десна швидко заспокоїла гру й пішла на перерву за рахунку, який встановив Філіппов.

По перерві Олександр Бабич зняв Корнієнка й випустив Горбунова, а потім додав ще й Кащука, однак ніякого підсилення у грі азовців помітно не було. Чернігівці могли закривати матч з перших хвилин: так, на 47-й Філіппов змістився з лівого флангу й вистрілив прямо над поперечкою, а на 51-й Кузик отримав класну передачу від Фаворова й пробив під ближню стійку – Гальчук парирував. Маріуполь зумів відповісти аж на 58-й, коли Топалов з меж штрафного завдав удару з розвороту, але Паст впорався. Сіверяни одразу провели свою атаку, завершивши її пострілом Хльобаса але м'яч пролетів поруч з каркасом воріт.

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У Маріуполя нічого не виходило під якісним пресингом та контратаками Десни. Зрештою, на 67-й хвилині чернігівцям вдалося зняти усі питання в цій зустрічі: Хльобас втік від Дави, легко хитнув Кирюханцева й метрів з 20-ти пальнув у праву дев'ятку – 0:3. Вболівальники попрямували до виходу зі стадіону, хоча їхня команда намагалася забити бодай один гол у відповідь. Нічого цікавого азовцям, однак, створити так і не вдалося, а на 81-й Філіппов добив їх, ударом головою замкнувши подачу Картушова – 0:4. Це був кінець.

Фінальний свисток зафіксував жорстоке побиття Маріуполя у рідних стінах, але після цієї невдачі азовці нічого не втратили – вони залишились з 9 очками на восьмій позиції, а жоден з конкурентів наздогнати їх у цьому турі не зможе. Десна ж, набравши 17 залікових балів, вийшла на друге місце в УПЛ.

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