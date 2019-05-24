Рибалка дублем допоміг Сівасспору в суперматчі переграти чинного чемпіона Туреччини і став найкращим гравцем поєдинку

Півзахисник Сівасспора Сергій Рибалка відзначився дублем у матчі останнього туру чемпіонату Туреччини проти Галатасарая. Українець був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Туреччина. Суперліга, 34 тур

Сівасспор – Галатасарай – 4:3

Голи: Рибалка, 43, 77, Арслан, 45+1, Коне, 80 – Ліннес, 2, Челік, 34, 82

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

Сівасспор у рамках останнього туру Суперліги приймав Галатасарай, який туром раніше оформив чемпіонство. Українець Сергій Рибалка вийшов зі стартових хвилин і скоротив відставання під кінець тайму.

У другому таймі рахунок довгий час тримався 2:2, поки Рибалка не вивів свою команду вперед.

Коне зробив перевагу господарів впевненою, але Челік також зміг оформити дубль. У підсумку Сівасспор здобув перемогу з рахунком 4:3.

Команда Сергія Рибалки фінішувала на 11 позиції чемпіонату Туреччини, набравши 41 очко.

SofaScore оцінив українця у 8,6. Це найвищий бал серед усіх гравців поєдинку.