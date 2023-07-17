Представители 11 клубов УПЛ начали онлайн-совещание по вопросу трансляций матчей следующего сезона, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что появился новый претендент на трансляцию матчей УПЛ – канал XSport, за которым стоит бывший вице-президент Шахтера Борис Колесников. XSport уже транслировал матчи ПФЛ весной прошлого сезона и готов инвестировать в трансляции игр УПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне клубы УПЛ так и не смогли договориться о едином телепуле – часть матчей показывала Setanta (которая, в итоге, разорвала сотрудничество с УПЛ), а часть транслировала "1+1 media".

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