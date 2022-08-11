Схоже, єдиному телепулу таки бути. Керівництво української Прем'єр-ліги оголосило про початок прийому заявок на трансляції.

Пресслужба УПЛ повідомила про старт тендеру на зйомку та виготовлення телесигналу 240 матчів сезону 2022/23.

"Не розумію гру в популізм та комунізм": президент Вереса – не вірить у "безкоштовний" футбол на телебаченні

"Запит на отримання технічної документації можна зробити на офіційну електронну пошту УПЛ за адресою info@upl.ua до 23:59 11-го серпня. Умови тендеру є конфіденційними, і, запитуючи УПЛ про надання документації щодо тендеру, особа погоджується на дотримання відповідних правил конфіденційності.

Завершення тендеру: 15 серпня 15:00. УПЛ дякує усім потенційним партнерам за інтерес до цього тендеру і очікує на плідну співпрацю заради українського футболу", – йдеться у заяві на офіційному сайті.

Основним претендентом на трансляцію поєдинків елітного дивізіону преса називає Setanta Sports. Її фінансова пропозиція становить 16,2 млн доларів на 3 сезони.

"Оборона – фіаско. Що з вами Бенфіка зробить?": Луческу і пташенятко в Динамо, або До побачення, австрійське телебачення