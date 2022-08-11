Похоже, единственному телепулу таки быть. Руководство украинской Премьер-лиги объявило о начале приема заявок на трансляции.

Пресс-служба УПЛ сообщила о старте тендера на съемку и изготовление телесигнала 240 матчей сезона 2022/23.

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"Запрос на получение технической документации можно сделать на официальную электронную почту УПЛ по адресу info@upl.ua до 23:59 11 августа. Условия тендера являются конфиденциальными, и, запрашивая УПЛ о предоставлении документации по тендеру, лицо соглашается на соблюдение соответствующих правил конфиденциальности.

Завершение тендера: 15 августа в 15:00. УПЛ благодарит всех потенциальных партнеров за интерес к этому тендеру и ожидает плодотворного сотрудничества ради украинского футбола", – говорится в заявлении на официальном сайте .

Основным претендентом трансляции поединков элитного дивизиона пресса называет Setanta Sports. Ее финансовое предложение составляет 16,2 млн долларов в 3 сезона.

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