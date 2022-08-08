"Єдиний пул – це найефективніший спосіб самоорганізації футбольних клубів та максимально прибуткової реалізації футбольних медіа-прав. У нинішній ситуації пропозиція Setanta Sports найвигідніша. Звичайно, можна дискутувати щодо обсягу запропонованих коштів, їх розподілом, іншими особливостями. Мене здивувала та засмутила та категоричність, з якою говорили про те, щоб відхилити пропозицію Setanta Sports. Більше того – про можливість виходу з пулу, організацію безкоштовних трансляцій на державних телеканалах. Ось перехід за червоні лінії!

Суркіс підтримав ініціативу про безкоштовні трансляції УПЛ – оригінальна причина відмови від пропозицій Setanta і Megogo

Ми зараз говоримо в історичний момент – клуби УПЛ вперше настільки наблизилися до того, щоб створити справді єдиний пул. У нашій ситуації повернутися до безкоштовних трансляцій – це навіть не один, а десять кроків назад. Поки що потенційний транслятор працює над пакетом оплати за перегляд УПЛ у розмірі 35 грн на місяць – це вартість чашки кави. Якщо вболівальник навіть стільки не готовий заплатити за футбол у ситуації, коли не можна сходити на стадіон наживо, то про який розвиток можна говорити?

Кажуть, що по 100 тисяч доларів для клубу – не гроші. А ось для Вереса це гроші. І я впевнений, що не лише для одного Вереса. Ми могли б перекрити частину будь-яких витрат і не витрачатися на проведення трансляцій, як це було раніше, коли клуби нижчих ліг самі змушені були організовувати зйомку та показ домашніх ігор.

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Тому я категорично не розумію гру в популізм та комунізм, яку ведуть деякі колеги, стверджуючи, що вони за "безкоштовний футбол". "Безкоштовний" – це завжди чиїмось коштом. Держбюджету, інших клубів. А професійний футбол – він про те, що самим потрібно заробляти та жити відповідно до своїх витрат. А хто не згоден – якщо має власні кошти, нехай інвестує: створить продакшн, телеканал, візьме на себе зобов'язання на ті ж три сезони. Тоді можна буде про щось конкретне говорити", – цитує Надєїна Fanday.