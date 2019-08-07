УПЛ презентувала новий логотип – чемпіонат також змінив назву

Елітний дивізіон України змінив свою емблему і офіційну назву.

Українська Прем'єр-ліга презентувала новий логотип, інформує Football.ua.

Після підписання двохрічного контракту з компанією Favbet чемпіонат змінив свої кольори і головний символ. Також першість отримала іншу назву – Favbet ліга.

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"Логотип об'єднує основні графічні елементи партнерів. З'єднання зірок і корони символізує шлях футбольних команд до перемог і чемпіонських титулів", – йдеться в прес-релізі УПЛ.

Сума контракту з Favbet не розголошується, проте повідомляється, що ці кошти підуть клубам, а також на розвиток турніру.

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