УПЛ представила новый логотип – чемпионат также сменил название

Элитный дивизион Украины изменил свою эмблему и официальное название.

Украинская Премьер-лига презентовала новый логотип, информирует Football.ua.

После подписания двухлетнего контракта с компанией Favbet чемпионат изменил свои цвета и главный символ. Также первенство получило другое название – Favbet лига.

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"Логотип объединяет основные графические элементы партнеров. Соединение звезд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам", – говорится в пресс-релизе УПЛ.

Сумма контракта с Favbet не разглашается, но сообщается, что эти средства пойдут клубам, а также на развитие турнира.

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