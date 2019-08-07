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Фанати натхненно виконали гімн України в Брюгге – момент дня у Лізі чемпіонів

08:00 464 Читать на русском
Фанати натхненно виконали гімн України в Брюгге – момент дня у Лізі чемпіонів
Фанати Динамо / фото С. Ярошевського

Уболівальники київського Динамо на емоційній ноті завершили перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге (0:1).

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Останні хвилини поєдинку на стадіоні Ян Брейдель пройшли під акомпанемент українського національного гімну.

Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Фанати Динамо, які активно підтримували "біло-синіх" упродовж усіх 90 хвилин, виконали "Ще не вмерла України" під завісу матчу проти Брюгге. У цей момент українські вболівальники повністю домінували в шумовому змаганні зі своїми бельгійськими опонентами. До слова, в ході зустрічі вітчизняні фанати також яскраво заспівали "Червону руту".

Нагадаємо, що Динамо програло Брюгге на виїзді. Єдиний м'яч у зустрічі забив Ханс Ванакен із пенальті. Матч-відповідь – 13 серпня у Києві.

Динамо програло в Брюгге перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів, але шанси залишаються

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