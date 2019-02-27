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УПЛ повідомила дату жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги

13:47 323 Читать на русском
УПЛ повідомила дату жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги
Динамо та Шахтар – вже у першій шістці

5 березня у Будинку футболу відбудеться церемонія жеребкування другого етапу української Прем'єр-ліги 2018/19.

Жеребкування другого етапу УПЛ 2018/19 пройде у вівторок, 5 березня у Будинку футболу. Початок о 12:00, повідомляє офіційний сайт Організації.

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Нагадаємо, другий етап УПЛ передбачає поділ команд на 2 шістки, починаючи з 23 туру. Учасники першої змагатимуться за чемпіонство та путівки в єврокубки, другої – за збереження прописки в Прем'єр-лізі. У кожній шестірці буде зіграно по 10 турів, команди зіграють двічі проти кожного із учасників секстету.

Цікаво, що лише Динамо та Шахтар наразі гарантували собі участь у верхній шістці. Натомість у нижній вже точно опиняться Арсенал-Київ та Чорноморець.

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