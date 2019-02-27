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УПЛ сообщила дату жеребьевки второго этапа Премьер-лиги

13:47 125 Читати українською
УПЛ сообщила дату жеребьевки второго этапа Премьер-лиги
Динамо и Шахтер – уже в первой шестерке

5 марта в Доме футбола состоится церемония жеребьевки второго этапа украинской Премьер-лиги 2018/19.

Жеребьевка второго этапа УПЛ 2018/19 пройдет во вторник, 5 апреля, в Доме футбола. Начало в 12:00, сообщает официальный сайт Организации.

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Напомним, второй этап УПЛ предусматривает разделение команд на 2 шестерки, начиная с 23 тура. Участники первой будут бороться за чемпионство и путевки в еврокубки, второй – за сохранение прописки в Премьер-лиге. В каждой шестерке будет сыграно по 10 туров, команды сыграют дважды против каждого из участников секстета.

Интересно, что только Динамо и Шахтер уже гарантировали себе участие в верхней шестерке. В то же время в нижней уже точно окажутся Арсенал-Киев и Черноморец.

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