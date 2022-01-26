"Наразі ми ведемо підготовку до проведення процедури тендеру з телевізійного пулу. Зараз триває робота, переговори, компанії вивчають продукт, пропозиції. Серед них є і Setanta Sports, яка виявила певний інтерес до матчів УПЛ, як до міжнародних прав, так і до домашніх. Сам тендер розпочнеться лише у лютому.

Конкурент каналів "Футбол" розпочав прямі переговори щодо показу матчів УПЛ

У будь-якому випадку, для всіх учасників тендеру, включаючи Setanta Sports, будуть однакові умови, все буде відкрито і прозоро, громадськість буде поінформована про те, хто, що, як і чому. Наступного тижня планується проведення чергового засідання робочої групи із представників клубів, УАФ, УПЛ, на якому планується фіналізувати проект тендерної документації, після чого вже зможемо його офіційно оголошувати", – поділився Дикий у коментарі Footboom.

Нагадаємо, раніше керівництво вітчизняного чемпіонату підтвердило намір створити єдиний телепул. Головні претенденти на підписання контракту – Setanta, DAZN, MEGOGO і ті-таки канали "Футбол".

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