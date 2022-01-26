"Мы ведем подготовку к проведению процедуры тендера по телевизионному пулу. Сейчас идет работа, переговоры, компании изучают продукт, предложения. Среди них есть и Setanta Sports, проявившая определенный интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним. Сам тендер начнется только в феврале.

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В любом случае, для всех участников тендера, включая Setanta Sports, будут одинаковые условия, все будет открыто и прозрачно, общественность будет уведомлена о том, кто, что, как и почему. На следующей неделе планируется проведение очередного заседания рабочей группы из представителей клубов, УАФ, УПЛ, на котором планируется финализировать проект тендерной документации, после чего уже сможем его официально объявлять", – поделился Дикий в комментарии Footboom.

Напомним, ранее руководство отечественного чемпионата подтвердило намерение создать единый телепул. Главные претенденты на подписание контракта – Setanta, DAZN, MEGOGO и те же каналы "Футбол".

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