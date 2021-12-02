"Краще і бути не могло, бо, мабуть, нижчого рівня серед потенційних суперників нікого не було. Але давайте не будемо поспішати і рано радіти. Шотландія зараз є непростим суперником. Грати у Шотландії непросто, фанати там божевільні. Усі футболісти збірної Шотландії грають у чемпіонаті Англії. Це не просто так.

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Шанси на перемогу у матчі Шотландія – Україна 50 на 50. Переможець пари Уельс – Австрія буде легшим за Шотландію. Але давайте поки що говорити про шотландців. Другу гру поки що відкладемо. З шотландцями Україні грати у Глазго. Там будуть божевільні глядачі. І ще раз повторюю, що Шотландія – це хороша команда. Фартовий стадіон для збірної України, бо там обіграли на Євро шведів? Звісно, ​​фартовий. Збірній України з Андрієм Шевченком там пощастило. Нехай і знову пощастить.

Але питання у тому, чи підійдуть наші футболісти у хорошому тонусі. Зінченко, Маліновський та Яремчук мають бути у добрій формі. Також Ярмоленко, якщо він гратиме за Вест Хем. А футболістам із чемпіонату України важко буде, бо матч із шотландцями буде у березні. Ще є час до поєдинку. Багато часу мине. Але чекатимемо на цей матч і підтримуватимемо збірну України", – заявив Сабо у коментарі Meta-ratings.

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