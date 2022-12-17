"Зустріч президента Динамо та головного тренера відбудеться на початку наступного тижня. Наразі обидві сторони готові продовжувати співпрацю: контракт румуна з клубом розрахований до літа 2024 року.

Луческу оголосив про відхід з Динамо ще у вересні – джерело вказало причину, яка змусила румуна залишитися

За нашими даними зарплата Луческу, як становила, так і становить приблизно 1 млн євро на рік (без преміальних за вирішення конкретних завдань).

Головна тема розмови – кадрові рішення (список гравців на майбутні збори), бачення головним тренером розвитку команди та готовність будувати її з тим же ентузіазмом, що й улітку 2020-го.

Графік самих зборів уже затверджений – динамівці проведуть його у Туреччині з 20 січня по 20 лютого. Передбачено один інтервал для відпочинку у 2-3 дні: на цей період гравці матимуть право залишити табір команди. Попередньо заплановано проведення 12 спарингів", – повідомляє ТаТоТаке на своїй сторінці у Telegram.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від лідера – СК Дніпро-1 – на 5 очок.

"Побачиш Супрягу – скажи йому "привіт": син українського емігранта дебютував за Італію, але збірну України не відкидає