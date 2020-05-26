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УПЛ офіційно визначила дату відновлення сезону – Шахтар і Динамо закриють тур

20:42 5200 Читать на русском
УПЛ офіційно визначила дату відновлення сезону – Шахтар і Динамо закриють тур
Шахтар – Динамо / Сайт "гірників"

Українська Прем'єр-ліга ухвалила остаточне рішення щодо часу проведення перших матчів після двомісячної паузи.

Розклад поєдинків 24 туру опублікований на офіційному сайті УПЛ.

30 травня — субота

Колос – Десна 14:00

Олександрія – Зоря 17:00

СК Дніпро-1 – Олімпік 17:00

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31 травня — неділя

Ворскла – Львів 14:00

Карпати – Маріуполь 14:00

Шахтар – Динамо 17:00

Міністерство охорони здоров'я України також дало дозвіл на проведення Кубка України. Останній, 32 тур УПЛ, запланований на 19 липня (базова дата), матчі плей-офф за путівку до Ліги Європи – на 25-те та 29 липня.

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