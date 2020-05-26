УПЛ официально определила дату возобновления сезона – Шахтер и Динамо закроют тур

Украинская Премьер-лига приняла окончательное решение о времени проведения первых матчей после двухмесячной паузы.

Расписание поединков 24 тура опубликовано на официальном сайте УПЛ.

30 мая – суббота

Колос – Десна 14:00

Александрия – Заря 17:00

СК Днепр-1 – Олимпик 17:00

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31 мая – воскресенье

Ворскла – Львов 14:00

Карпаты – Мариуполь 14:00

Шахтер – Динамо 17:00

Министерство здравоохранения Украины также дало разрешение на проведение Кубка Украины. Последний, 32 тур УПЛ, запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы – на 25-е и 29 июля.

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