УПЛ официально определила дату возобновления сезона – Шахтер и Динамо закроют тур

Украинская Премьер-лига приняла окончательное решение о времени проведения первых матчей после двухмесячной паузы.
Расписание поединков 24 тура опубликовано на официальном сайте УПЛ.
30 мая – суббота
Колос – Десна 14:00
Александрия – Заря 17:00
СК Днепр-1 – Олимпик 17:00
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31 мая – воскресенье
Ворскла – Львов 14:00
Карпаты – Мариуполь 14:00
Шахтер – Динамо 17:00
Министерство здравоохранения Украины также дало разрешение на проведение Кубка Украины. Последний, 32 тур УПЛ, запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы – на 25-е и 29 июля.
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