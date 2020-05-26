Реалії футболу після пандемії – Маріуполь буде їхати на матч УПЛ дві доби

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про підготовку своєї команди до відновлення сезону УПЛ.

"Звісно, на 100% команда не готова й ми розуміли, що підготуватись за такий короткий термін неможливо, але десь на 70% хлопці можуть грати. З плюсів – травматичних наслідків карантину в нас поки не було.

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Із негативного – готуємось до того, що доведеться їздити на матчі автобусом. У нас перший виїзд до Львова. Треба буде виїжджати у четвер, щоб заночувати десь біля Києва. А тоді в п’ятницю вранці поснідаємо і вирушимо безпосередньо до Львова, щоб футболісти принаймні вночі спали на ліжках", – сказав Бабич в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України Маріуполь перебуває у другій шістці, де посідає другу сходинку турнірної таблиці, набравши 25 очок. Відновлення сезону в УПЛ може відбутися вже цими вихідними.

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