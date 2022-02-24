Дедалі більше українських футболістів висловлюють своє ставлення до агресії з боку Росії.

Форвард Адерінсола Есеола не залишився осторонь подій, які нині розгортаються навколо нашої держави. Після визнання Росією самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР" екс-нападник Ворскли бурхливо відреагував на дії Володимира Путіна.

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"Хвора, неадекватна істота! Володя! Вгамуйся!" – написав футболіст на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, прикріпивши колаж Путіна з Гітлером.

Нагадаємо, після нетривалого виступу за Ворсклу Адерінсола намагався працевлаштуватися в Актобе, однак не зміг домовитися з казахами щодо фінансових умов контракту .

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