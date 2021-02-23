Павло Оріховський випередив Марлоса та Євгена Паста у боротьбі за звання найкращого футболіста у 15-му турі УПЛ, повідомляє офіційний сайт ліги. В активі хавбека дубль у ворота Львова.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Олімпік – Булеца забив вирішальний гол

Нагорода найкращому наставнику дісталась головному тренеру СК Дніпро-1 Ігору Йовічевічу. Його підопічні здолали Олімпік (2:0) та відірвались від зони вильоту, піднявшись на 10 позицію.

До слова, Оріховський є вихованцем Динамо, а у поточному сезоні провів 16 матчів у складі Колоса, записавши до свого активу 6 голів та асист.

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