Украинская Премьер-лига определилась с лучшими игроком и тренером 15-го тура чемпионата Украины.

Павел Ореховский опередил Марлоса и Евгения Паста в борьбе за звание лучшего футболиста в 15-м туре УПЛ, сообщает официальный сайт лиги. В активе хавбека дубль в ворота Львова.

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Приз лучшему наставнику достался главному тренеру СК Днепр-1 Игору Йовичевичу. Его подопечные победили Олимпик (2:0) и оторвались от зоны вылета, поднявшись на 10 позицию.

К слову, Ориховский является воспитанником Динамо, а в текущем сезоне провел 16 матчей в составе Колоса, записав в свой актив 6 голов и ассист.

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