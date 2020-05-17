УПЛ не має серйозних відмінностей з лігами Казахстану та Азербайджану, – Григорчук

Відомий український тренер Роман Григорчук пригадав досвід своєї роботи останніх років.

"Рівень чемпіонатів Казахстану та Азербайджану – досить солідний.

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Якщо брати провідні команди – Кайрат, Астана, Карабах – то там умови ідеальні, вони б змогли боротися за медалі в чемпіонаті України. Не можна сказати, що є якісь слабкі команди. Всі добре забезпечені. Мають всі умови, щоб укомплектувати команду.

Якщо порівнювати з нинішнім чемпіонатом України, то серйозної різниці я не бачу. Окремо стоять Шахтар і Динамо", – цитує Григорчука Gazeta.ua.

Нагадаємо, останні 5 років український фахівець провів у лігах Азербайджану та Казахстану, очолюючи Габалу та Астану відповідно.

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